Затримання в Москві. Фото: Дождь

https://racurs.ua/ua/n125409-masovi-zatrymannya-pochalysya-pislya-masshtabnogo-mityngu-v-moskvi-foto-video.html

Ракурс

У Москві 10 серпня завершився мітинг на проспекті Сахарова, який проходив під назвою «Відпускай і допускай». Акції солідарності також проходили й в інших російських містах.

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Акція завершилося мирно о 16.00. Після того почалися затримання демонстрантів. Загалом станом на 18.25 російські силовики затримали 113 осіб. Більшість затримали на мітингу в Санкт-Петербурзі (80 осіб), в Москві — 23 активістів. Десять осіб затримали в Ростові-на-Дону. Про це повідомляє «ОВС-Інфо».

Крім того, в центр збору підписів штабу Соболь та в резервну студію «Навальний LIVE» з обшуками увірвалися силовики. Поліцейські затримали дев’ять співробітників студії після обшуку.

Проект «Білий лічильник» повідомив, що участь у мітингу в Москві взяли 50 тис. осіб. Московська поліція нарахувала лише 20 тис.

Нагадаємо, 10 серпня в Москві розпочалася узгоджена з владою акція «Відпускай і допускай». Учасники мирного мітингу вимагали від влади допустити близько 30 незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Також демонстранти вимагають відпустити з СІЗО учасників демонстрацій, які відбувалися 27 липня та 3 серпня.