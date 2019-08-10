Американський мільярдер Джеффрі Епштейн. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n125408-obvynuvachenyy-u-torgivli-ludmy-amerykanskyy-milyarder-epshteyn-naklav-na-sebe-ruky.html

Ракурс

Джеффр Епштейн, американський бізнесмен, обвинувачений у торгівлі неповнолітніми дівчатами, наклав на себе руки у камері в’язниці Нью-Йорка.

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Фінансист, який утримувався під вартою до рішення суду, був виявлений без ознак життя у суботу, 10 серпня. Про це сьогодні повідомляє BBC.

Раніше, 25 липня Епштейна виявили в тюремній камері в напівнепритомному стані з пораненнями шиї, після чого його доставили в лікарню. Однак чи була це спроба суїциду або напад, повідомлено не було.

Нагадаємо, 66-річного американського фінансиста і мільярдера Джеффрі Епштейна затримали 7 липня 2019 року за підозрою у торгівлі людьми. Його підозрювали в одному епізоді торгівлі людьми і в одному епізоді замаху на організацію торгівлі людьми. Злочини могли бути здійснені в період між 2002 і 2005 роками. Мільярдер не визнав провину.

Раніше, в 2008 році, Епштейн вже був фігурантом кримінальної справи про схиляння неповнолітніх до заняття проституцією. Мільярдеру вдавалося уникнути більш серйозних звинувачень завдяки зв’язкам, грошей і дорогим юристам, які використовували всі можливості, щоб завести справу в глухий кут і навіть публікували компромат на жертв свого клієнта.