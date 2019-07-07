Новини США: мільярдера Епштейна вдруге затримали за звинуваченням у секс-торгівлі, фото — esquire

https://racurs.ua/ua/n124026-milyardera-epshteyna-vdruge-zatrymaly-za-zvynuvachennyam-u-seks-torgivli.html

Ракурс

У Нью-Йорку затримали американського фінансиста і мільярдера Джеффрі Епштейна за підозрою у торгівлі людьми.

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За даними CBS Miami, Епштейн був затриманий пізно ввечері у суботу в аеропорту Нью-Джерсі після того, як його приватний літак прибув з Парижа.

66-річного мільярдера підозрюють в одному епізоді торгівлі людьми і в одному епізоді замаху на організацію торгівлі людьми. Злочини могли бути здійснені в період між 2002 і 2005 роками. Очікується, що Епштейн постане перед спеціалізованим судом у понеділок, 8 липня.

У 2008 році Епштейн вже був фігурантом кримінальної справи про схиляння неповнолітніх до заняття проституцією. Повідомлялося, що бізнесмен наймав юних дівчаток, платив їм за «масаж», а потім схиляв їх до інтиму в своїх апартаментах на Манхеттені і особняку на Палм Біч у Флориді.

Він платив дівчатам за інтимні послуги і, можливо, продавав їх іншим. Епштейн тоді визнав провину і зобов’язався виплатити компенсації своїм жертвам, а також зареєструвався як сексуальний злочинець. В результаті угоди зі слідством він відбувся лише 13 місяцями ув’язнення.

ЗМІ писали, що Епштейну вдалося уникнути більш серйозних звинувачень в тому числі завдяки зв’язкам, грошей і дорогим юристам, які використовували всі можливості, щоб завести справу в глухий кут і навіть публікували компромат на жертв свого клієнта. Крім того, до гучної справи Епштейн підтримував дружні зв’язки з Дональдом Трампом, колишнім президентом США Біллом Клінтоном і британським принцом Ендрю, герцогом Йоркським.

На бізнесмена знову звернули увагу після публікації газети Miami Herald, яка повідомила ще про чотирьох постраждалих від дій бізнесмена, про які раніше ніхто не знав. Затримання Епштейна відбулося на тлі повторного розгляду угоди про визнання провини.