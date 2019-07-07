Новости США: миллиардера Эпштейна задержали по обвинению в секс-торговле, фото — Еsquire

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Ракурс

В Нью-Йорке задержали американского финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна по подозрению в торговле людьми.

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По данным CBS Miami, Эпштейн был задержан поздно вечером в субботу в аэропорту Нью-Джерси после того, как его частный самолет прибыл из Парижа.

66-летнего миллиардера подозревают в одном эпизоде ​​торговли людьми и в одном эпизоде ​​покушения на торговлю людьми. Преступления могли быть осуществлены в период между 2002 и 2005 годами. Ожидается, что Эпштейн предстанет перед специализированным судом в понедельник, 8 июля.

В 2008 году Эпштейн уже был фигурантом уголовного дела о склонении несовершеннолетних к занятию проституцией. Сообщалось, что бизнесмен нанимал девочек, платил им за «массаж», а затем склонял к интиму в своих апартаментах на Манхэттене и особняке на Палм-Бич во Флориде.

Он платил девушкам за интимные услуги и, возможно, продавал их другим. Эпштейн тогда признал вину и обязался выплатить компенсации своим жертвам, а также зарегистрировался как сексуальный преступник. В результате сделки со следствием он просидел за решеткой только 13 месяцев.

СМИ писали, что Эпштейну удалось избежать более серьезных обвинений в том числе благодаря связям, деньгам и дорогим юристам, которые использовали все возможности, чтобы завести дело в тупик и даже публиковали компромат на жертв своего клиента. Кроме того, раньше Эпштейн поддерживал дружеские связи с Дональдом Трампом, бывшим президентом США Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским.

На бизнесмена вновь обратили внимание после публикации газеты Miami Herald, которая сообщила еще о четырех пострадавших от действий бизнесмена, о которых раньше никто не знал. Задержание Эпштейна произошло на фоне повторного рассмотрения сделки о признании вины.