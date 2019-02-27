«Я солгал Мелани»: экс-юрист Трампа подтвердил оплату отступных порнозвезде и назвал президента США расистом и мошенником

Коэн и Трамп, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n118729-ya-solgal-melani-eks-urist-trampa-podtverdil-oplatu-otstupnyh-pornozvezde-i-nazval-prezidenta.html

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Майкл Коэн, бывший личный юрист президента США Дональда Трампа, 27 февраля выступил на слушаниях перед комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса. На них он обвинил Трампа в преступном поведении во время работы на президентском посту и назвал американского президента «расистом», «мошенником» и «обманщиком», сообщает агентство Reuters.

По словам Коэна, Трамп также заранее знал о готовящейся публикации на сайте WikiLeaks электронной переписки членов комитета Демократической партии с почты, которую взломали хакеры в 2016 году. «Дональд Трамп — человек, который баллотировался на пост президента только для того, чтобы сделать большим личный бренд, а не величие Америки», — сказал Коэн, намекая на лозунг, с которым Трамп шел на выборы (Make America Great Again — «Вернем Америке былое величие»).

«У него не было желания или намерения возглавить эту нацию. Он хотел только продавать себя и укреплять свое богатство и власть», — заявил экс-юрист Трампа.

Он подтвердил, что глава Белого дома продолжал руководить переговорами о строительстве Trump Tower в Москве, когда был кандидатом в президенты, а также лгал американцам об отсутствии отношений с Россией. В то же время Коэн признал, что у него нет прямых доказательств сговора президента США с Россией, а есть только подозрения.

Коэн отметил, что Трамп, уже будучи президентом США, заплатил ему 35 тыс. долл., чтобы урегулировать скандал с бывшей порнозвездой Стефани Клиффорд. В 2016 году она рассказала о сексуальных отношениях с Трампом, которые тот отрицал. Деньги Клиффорд (130 тыс. долл. «за молчание») Коэн по инструкции Трампа якобы перевел со своего счета. На чеке, выписанном Трампом с личного счета, есть подпись президента и дата — 1 августа 2017 года. Коэн предоставил этот чек Конгрессу.

«Впоследствии я соврал Мелани. Мне стыдно, что я поступил так с первой леди США», — заявил адвокат Конгрессу.

Кроме того, Коэн признался, что ему пришлось угрожать (по поручению Трампа) руководству школ и колледжей, в которых учился американский президент. Трамп не хотел, чтобы страна узнала о его оценках.

Напомним, что Коэн работал на Трампа в 2006—2018 годах и по совместительству был его близким доверенным лицом. Он является одним из фигурантов расследования возможного вмешательства России в выборы в США, которое с 2017 года ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Ранее Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря 2018 года Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства.

Трамп неоднократно называл Коэна «крысой, лжецом и слабаком», который лжет прокурорам, чтобы добиться смягчения наказания.