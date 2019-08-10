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Ракурс
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн. Фото: ТАСС

Обвиняемый в торговле людьми американский миллиардер Эпштейн покончил с собой

10 авг 2019, 18:03
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Джеффр Эпштейн, американский бизнесмен, обвиняемый в торговле несовершеннолетними девушками, наложил на себя руки в камере тюрьмы Нью-Йорка.

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Финансист, который содержался под стражей до решения суда, был обнаружен без признаков жизни в субботу, 10 августа. Об этом сегодня сообщает BBC.

Ранее, 25 июля, Эпштейна обнаружили в тюремной камере в полубессознательном состоянии с ранениями шеи, после чего его доставили в больницу. Однако была ли это попытка суицида или нападение, сообщено не было.

Напомним, 66-летнего американского финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна задержали 7 июля 2019 года по подозрению в торговле людьми. Его подозревали в одном эпизоде торговли людьми и в одном эпизоде покушения на организацию торговли людьми. Преступления могли быть совершены в период между 2002 и 2005 годами. Миллиардер не признал вину.

Ранее, в 2008 году Эпштейн уже был фигурантом уголовного дела о склонении несовершеннолетних к занятию проституцией. Миллиардеру удавалось избежать более серьезных обвинений благодаря связям, деньгам и дорогим юристам, которые использовали все возможности, чтобы завести дело в тупик и даже публиковали компромат на жертв своего клиента.

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