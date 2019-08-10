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Ракурс
Президент США Дональд Трамп. Фото: РБК-Украина

Ким Чен Ын извинился за ракетные испытания — Трамп

10 авг 2019, 17:28
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Дональд Трамп, президент США, заявил, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын извинился за испытания ракет малой дальности.

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Хозяин Белого дома добавил, что накануне он получил письмо из Пхеньяна, в котором Ким «очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся». Об этом Трамп написал на собственной странице в Twitter.

Трамп отметил, что в письме содержится «небольшое извинение» за запуск северокорейских ракет на Корейском полуострове. Лидер КНДР заверил, что испытания прекратятся, когда завершатся учения армий США и Южной Кореи.

Американский президент подчеркнул, что с нетерпением ждет предстоящую встречу с Кимом, отметил, что КНДР без ядерного оружия может стать одной из самых успешных стран мира.

Напомним, на днях лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что последний запуск новых ракет КНДР — предупреждение Соединенным Штатам и Южной Корее на фоне их совместных военных учений.

Ранее, 6 августа, Северная Корея произвела ракетный пуск с восточного побережья провинции Южная Хванхэ. В Южной Корее предположили, что состоялся пуск баллистических ракет малой дальности, поскольку дальность полета снарядов составила около 450 км, а максимальная высота полета — 37 км.

Источник: Ракурс


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