Президент США Дональд Трамп. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n125407-kim-chen-yn-vybachyvsya-za-raketni-vyprobuvannya-tramp.html

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Дональд Трамп, президент США, заявив, що лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин вибачився за випробування ракет малої дальності.

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Господар Білого дому додав, що напередодні він отримав лист з Пхеньяну у якому Кім «дуже мило заявив, що хотів би зустрітися і почати переговори, як тільки спільні навчання США і Південної Кореї закінчаться». Про це Трамп написав на власній сторінці у Twitter.

Трамп відзначив, що у листі міститься «невелике вибачення» за запуск північнокорейських ракет на Корейському півострові. Лідер КНДР запевнив, що випробування припиняться, коли завершаться навчання армій США та Південної Кореї.

Американський президент наголосив, що з нетерпінням чекає на майбутню зустріч з Кімом, відзначив, що КНДР без ядерної зброї може стати однією з найуспішніших країн світу.

Нагадаємо, днями лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що останній запуск нових ракет КНДР є попередженням Сполученим Штатам та Південній Кореї на тлі їхніх спільних військових навчань.

Раніше, 6 серпня, Північна Корея провела ракетний пуск зі східного узбережжя провінції Південна Хванхе. У Південній Кореї припустили, що відбувся пуск балістичних ракет малої дальності, оскільки дальність польоту снарядів склала близько 450 км, а максимальна висота польоту — 37 км.