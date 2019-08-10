Заробітчанин з України загинув у Польщі. Фото: trubamaster

https://racurs.ua/ua/n125406-ukrayinec-zagynuv-na-budivnyctvi-gazoprovodu-v-polschi.html

Ракурс

Громадянин України загинув на будівництві нового газопроводу в Польщі.

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Трагічний інцидент стався у місті Погурська Воля недалеко від Тарнува в Малопольському воєводстві. У розкоп, де перебував українець, скотилася величезна труба, яка важила майже 10 т. Про це 10 серпня повідомляє inPoland.

Рятувати українця зі смертельної пастки кинулися його колеги-будівельники. На жаль, йому життя врятувати не вдалося — травми виявилися смертельними. Тіло загиблого підняли на поверхню.

Виявилося, що загинув 37-річний громадянин України. На місці працювала польські поліція та прокуратура, представники Національної інспекції праці.

Як відомо, газогон «Погурська Воля — Твожень» буде проходити через околиці Тарнува, Казімежа-Вельку, Скалбмієж, Волбром, Олкуш аж до містечка Твожень у Сілезії. Передбачається будівництво майже 168 км нового газопроводу.

Нагадаємо, 24 липня маршрутку з українськими заробітчанами в Чехії розчавив потяг. Аварія сталася через те, що водій маршрутки не відреагував на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді та спробував проскочити перед потягом.