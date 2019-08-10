Генерал-майор Віктор Назаров. Фото: Юлія Рацибарська

https://racurs.ua/ua/n125405-zasudjenogo-za-katastrofu-il-76-generala-nazarova-zvilnyly-z-lav-zsu.html

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Руслан Хомчак, начальник Генерального штабу Збройних сил України, підписав указ про звільнення з армії генерал-майора Віктора Назарова.

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Відповідний документ підписано 9 серпня. У Назарова є достатня вислуга років для виходу на пенсію. Бутусов наголосив, що Назаров отримував премії на рівні зарплати начальника Генштабу. Про це сьогодні повідомив журналіст Юрій Бутусов на власній сторінці у Facebook.

За останній рік, згідно наказу колишнього НГШ Віктора Муженка, Назарову нараховувалися премії на рівні зарплати начальника Генштабу, так що пенсія буде нарахована висока, виходячи з цих цифр, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі військових Збройних сил України в збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до семи років позбавлення волі. Суд не позбавив його військового звання.

Трагедія з Іл-76 сталася у червні 2014 року на території Луганської області, коли проросійські бойовики з ПЗРК поцілили у літак ЗСУ, на борту якого перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. На той момент штабом АТО керував Назаров.