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Ракурс
Генерал-майор Виктор Назаров. Фото: Юлия Рацибарская

Осужденного за катастрофу Ил-76 генерала Назарова уволили из рядов ВСУ

10 авг 2019, 16:18
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Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подписал указ об увольнении из армии генерал-майора Виктора Назарова.

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Соответствующий документ подписан 9 августа. У Назарова есть достаточная выслуга лет для выхода на пенсию. Бутусов подчеркнул, что Назаров получал премии на уровне зарплаты начальника Генштаба. Об этом сегодня сообщил журналист Юрий Бутусов на собственной странице в Facebook.

За последний год, согласно приказу бывшего НГШ Виктора Муженко, Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба, так что пенсия будет начислена высокая, исходя из этих цифр, — говорится в сообщении.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели военных Вооруженных сил Украины в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к семи годам лишения свободы. Суд не лишил его воинского звания.

Трагедия с Ил-76 произошла в июне 2014 года на территории Луганской области, когда пророссийские боевики из ПЗРК попали в самолет ВСУ, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и девять членов экипажа. Все они погибли. На тот момент штабом АТО руководил Назаров.

Источник: Ракурс


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