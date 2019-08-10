Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n125404-v-dome-eks-prezidenta-kyrgyzstana-obnarujili-bolshoe-kolichestvo-orujiya.html

Ракурс

Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили правоохранители в ходе обыска дома бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

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В селе Кой-Таш в доме экс-главы государства силовики нашли 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Киргизии.

Полицейские изъяли снайперскую винтовку Драгунова (СВД) с магазином, самозарядный карабин Симонова (СКС), пистолет «Капрал» на основе конструкции пистолета-пулемета, наградной пистолет «ТТ» с двумя магазинами, два пистолета марки «GM-100», карабин, двуствольное ружье «ТОЗ», ружье Fabarm, ружье ZOLI, ружье PROGRESS.

Сейчас эксперты МВД проводят необходимую криминалистическую экспертизу.

Напомним, задержание Атамбаева продолжалось с 7 августа. К нему были привлечены около 2 тыс. силовиков, которые применяли слезоточивый газ и штурмовые гранаты. А 8 августа, после нескольких попыток штурма, экс-президент сдался полиции. После этого его поместили в следственный изолятор Госкомитета нацбезопасности.