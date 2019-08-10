Песчаная буря. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n125403-peschanaya-burya-nakryla-celyy-rayon-v-zaporojskoy-oblasti-video.html

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В Запорожской области 9 августа целый район накрыло песчаной бурей.

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Природное явление смогли снять на видео жители села Максима Горького в Акимовском районе. Очевидцы утверждают, что люди были очень напуганы и бежали по домам от стены из песка. Об этом 10 августа сообщило РИА Мелитополь.

Все бежали кто куда. Это действительно было страшно. Особенно, когда на тебя надвигается такое непонятное, опасное и неприятное явление, которое сопровождается шквальным ветром и ты в ту минуту не можешь понять, что происходит. Со стороны это выглядело так, будто на тебя движется стена пыли и песка, — цитирует издание очевидицу Наталью Шпак.

Скорость ветра в районе достигала 20 м/с, он поднимал в воздух столбы пыли. В Мелитополе ветер срывал рекламу с бордов.

Напомним, в начале июля в Ровенской области песчаная буря оставила без электроэнергии несколько десятков сел. В течение десяти минут ураган вырвал из земли деревья и пообрывал воздушные линии электросети.