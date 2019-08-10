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Піщана буря. Фото: Народна правда

Піщана буря накрила цілий район у Запорізькій області (ВІДЕО)

10 сер 2019, 15:15
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У Запорізькій області 9 серпня цілий район накрило піщаною бурею.

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Природне явище змогли зняти на відео мешканці села Максима Горького в Якимівському районі. Очевидці стверджують, що люди були дуже налякані та втікали по домівках від стіни з піску. Про це 10 серпня повідомило РІА Мелітополь.

Всі бігли хто куди. Це дійсно було страшно. Особливо, коли на тебе суне таке незрозуміле, небезпечне і неприємне явище, яке супроводжується шквальним вітром і ти в ту хвилину не можеш зрозуміти, що відбувається. З боку це виглядало так, ніби на тебе рухається стіна пилу та піску, — цитує видання очевидицю Наталію Шпак.

Швидкість вітру в районі сягала 20 м/с, він піднімав у повітря стовпи пилу. У Мелітополі вітер зривав рекламу з бордів.

Нагадаємо, на початку липня в Рівненській області піщана буря залишила без електроенергії кілька десятків сіл. Впродовж десяти хвилин буревій повиривав з землі дерева та пообривав повітряні лінії електромережі.


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