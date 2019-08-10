Піщана буря накрила цілий район у Запорізькій області (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n125403-pischana-burya-nakryla-cilyy-rayon-u-zaporizkiy-oblasti-video.htmlРакурс
У Запорізькій області 9 серпня цілий район накрило піщаною бурею.
Природне явище змогли зняти на відео мешканці села Максима Горького в Якимівському районі. Очевидці стверджують, що люди були дуже налякані та втікали по домівках від стіни з піску. Про це 10 серпня повідомило РІА Мелітополь.
Всі бігли хто куди. Це дійсно було страшно. Особливо, коли на тебе суне таке незрозуміле, небезпечне і неприємне явище, яке супроводжується шквальним вітром і ти в ту хвилину не можеш зрозуміти, що відбувається. З боку це виглядало так, ніби на тебе рухається стіна пилу та піску, — цитує видання очевидицю Наталію Шпак.
Швидкість вітру в районі сягала 20 м/с, він піднімав у повітря стовпи пилу. У Мелітополі вітер зривав рекламу з бордів.
Нагадаємо, на початку липня в Рівненській області піщана буря залишила без електроенергії кілька десятків сіл. Впродовж десяти хвилин буревій повиривав з землі дерева та пообривав повітряні лінії електромережі.