Піщана буря. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n125403-pischana-burya-nakryla-cilyy-rayon-u-zaporizkiy-oblasti-video.html

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У Запорізькій області 9 серпня цілий район накрило піщаною бурею.

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Природне явище змогли зняти на відео мешканці села Максима Горького в Якимівському районі. Очевидці стверджують, що люди були дуже налякані та втікали по домівках від стіни з піску. Про це 10 серпня повідомило РІА Мелітополь.

Всі бігли хто куди. Це дійсно було страшно. Особливо, коли на тебе суне таке незрозуміле, небезпечне і неприємне явище, яке супроводжується шквальним вітром і ти в ту хвилину не можеш зрозуміти, що відбувається. З боку це виглядало так, ніби на тебе рухається стіна пилу та піску, — цитує видання очевидицю Наталію Шпак.

Швидкість вітру в районі сягала 20 м/с, він піднімав у повітря стовпи пилу. У Мелітополі вітер зривав рекламу з бордів.

Нагадаємо, на початку липня в Рівненській області піщана буря залишила без електроенергії кілька десятків сіл. Впродовж десяти хвилин буревій повиривав з землі дерева та пообривав повітряні лінії електромережі.