Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n125402-pogoda-v-ukrayini-na-11-serpnya-gidrometcentr-obicyaie-opady-v-nyzci-oblastey-karta.html

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Погода в Україні 11 серпня буде з опадами у західних, північних та частині центральних регіонів. На решті території держави істотних опадів не передбачається.

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Температура повітря вночі від 11° до 20° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 22−31° вище нуля. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 11 серпня буде дощовою лише вдень, вночі без опадів. Також можливі грози. Температура вночі 15−17° тепла, вдень 26−28° тепла.

У Львові завтра дощитиме, можливі грози. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень 27−29° вище нуля.

В Одесі у неділю буде тепло та сонячно. Вночі температура повітря 18−20° тепла, а вдень 26−28° за Цельсієм.

У Дніпрі найближчої доби без опадів. Вночі температура повітря очікується 13−15° вище нуля, вдень прогнозують 28−30° тепла.

У Харкові у завтрашній вихідний очікується суха та сонячна погода. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15° тепла, вдень 24−26° вище нуля.

У Карпатах 11 серпня синоптики обіцяють дощі з грозами. Повітря вночі погріється до 16−18° тепла, вдень 27−31° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 серпня очікується відносно спокійна. Прогнозуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 10 серпня практично на всій території країни прогнозувалася відсутність опадів. Короткочасні дощі обіцяли лише у Харківській, Донецькій і Луганській областях.