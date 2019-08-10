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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 11 августа: Гидрометцентр обещает осадки в ряде областей (КАРТА)

10 авг 2019, 14:47
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Погода в Украине на 11 августа будет с осадками в западных, северных и части центральных регионов. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

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Температура воздуха ночью от 11° до 20° тепла. Днем столбики термометров покажут 22−31° выше нуля. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 11 августа будет дождливой только днем, ночью без осадков. Также возможны грозы. Температура ночью 15−17° тепла, днем 26−28° тепла.

Во Львове завтра дождливо, возможны грозы. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем 27−29° выше нуля.

В Одессе в воскресенье будет тепло и солнечно. Ночью температура воздуха 18−20° тепла, а днем 26−28° по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки без осадков. Ночью температура воздуха ожидается 13−15° выше нуля, днем прогнозируют 28−30° тепла.

В Харькове в завтрашний выходной ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров ночью покажут 13−15° тепла, днем 24−26° выше нуля.

В Карпатах 11 августа синоптики обещают дожди с грозами. Воздух ночью погреется до 16−18° тепла, днем 27−31° выше нуля.

Погода на 11 августа. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 11 августа ожидается относительно спокойная. Прогнозируются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 10 августа практически на всей территории страны прогнозировалось отсутствие осадков. Кратковременные дожди обещали только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Источник: Ракурс


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