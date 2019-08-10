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Ракурс
Митинг в Москве. Фото: Голос Америки

В Москве начался масштабный митинг «Отпускай и допускай» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

10 авг 2019, 14:15
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В Москве 10 августа происходит согласованная с властями акция «Отпускай и допускай».

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Участники мирного митинга требуют от властей допустить около 30 независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Также демонстранты требуют отпустить из СИЗО участников демонстраций, которые проходили 27 июля и 3 августа. Трансляцию сегодняшнего митинга ведет ряд СМИ.

Как известно, на двух последних митингах в столице РФ силовики задержали почти 2,5 тыс. лиц. Многие митингующие и журналисты пострадали в результате жестокости полицейских. Правоохранители в отношении 14 задержанных возбудили уголовные дела о «массовых беспорядках».

Ранее российская «Новая газета» опубликовала петицию с требованием прекратить преследования демонстрантов. До 8 августа ее подписали более 100 тыс. лиц.

Напомним, 27 июля силовики в Москве задержали 1 тыс. 373 демонстранта, проводивших митинг под зданием мэрии с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в городской совет. Во время разгона демонстрантов полицейские избили 77 человек. От жестоких действий полиции пострадали 10 журналистов.

Источник: Ракурс


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