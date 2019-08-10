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Ракурс
Чиновника задержали на взятке. Фото: АСС

На Житомирщине за взятку задержали председателя райсовета (ФОТО)

10 авг 2019, 13:47
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На вымогательстве погорел председатель Коростенского районного совета Житомирской области.

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Чиновника задержали 9 августа за взятку в размере 1 тыс. долл. Эти деньги он получил за сдачу в аренду больничных помещений. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что председатель райсовета требовал вышеуказанную сумму от предпринимателя и обещал тому победу в конкурсе и утверждение в дальнейшем договора аренды помещений Коростеньской центральной клинической больницы. Злоумышленника задержали после получения взятки.

Сейчас продолжаются следственные действия. Вскоре задержанному чиновнику сообщат о подозрении, а суд изберет ему меру пресечения. Следователи ходатайствуют, чтобы служители Фемиды приняли решение об аресте чиновника. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Задержали на взятке главу райсовета. Фото: Военная прокуратура

Напомним, в начале августа в Киевской области задержали чиновника ГП «Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие». Чиновник обещал предпринимателю за 100 тыс. грн взятки подготовить документы и в дальнейшем предоставить в аренду помещение, находящееся на балансе государственного предприятия.

Источник: Ракурс


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