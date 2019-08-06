Задержание на взятке. Фото: прокуратура Киевщины

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За взятку в Киевской области задержали чиновника ГП «Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие».

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Коррупционеру уже сообщили о подозрении в получении 100 тыс. грн взятки. За эти деньги злоумышленник обещал бизнесмену подготовить документы и в дальнейшем предоставить в аренду помещение, находящееся на балансе государственного предприятия. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Чиновник подозревается в получении неправомерной выгоды в значительном размере по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

Напомним, 1 августа на взятке в Хмельницкой области погорел заведующий сектором регистрации сельскохозяйственной техники Главного управления Госпродпотребслужбы. Чиновник требовал от местного жителя 26 тыс. грн.