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Ракурс
Затримання на хабарі. Фото: прокуратура Київщини

На хабарі в 100 тис. грн погорів чиновник з Київської області (ФОТО)

6 сер 2019, 12:20
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За хабар у Київській області затримали посадовця ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство».

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Корупціонеру вже повідомили про підозру в отриманні 100 тис. грн хабара. За ці гроші зловмисник обіцяв бізнесменові підготувати документи та в подальшому надати в оренду приміщення, яке перебуває на балансі державного підприємства. Про це 6 серпня повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Посадовець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу.

Затримання на хабарі. Фото: прокуратура Київщини

Затримання на хабарі. Фото: прокуратура Київщини

Нагадаємо, 1 серпня на хабарі в Хмельницькій області погорів завідувач сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби. Посадовець вимагав від місцевого мешканця 26 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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