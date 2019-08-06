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Ракурс
На Львовщине отравились 10 человек. Фото: pixabay.com

На Львовщине отравились 10 человек

6 авг 2019, 12:01
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Пищевое отравление получили 10 человек, которые употребляли пищу на поминальном обеде в селе Шумяч Турковского района на Львовщине.

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Оно попали в районную больницу с симптомами энтероколита: повышением температуры тела, нарушением функций кишечника, болями в животе, а также общей слабостью. Об этом сегодня в Facebook сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Как выяснили специалисты областного центра экстренной медицинской помощи, все пострадавшие в воскресенье, 4 августа, употребляли блюда домашнего приготовления во время поминального обеда. Всего за медицинской помощью обратилось 10 человек, из них девять были госпитализированы, а один пострадавший решил лечиться амбулаторно.

Накануне вечером еще один пациент был выписан по требованию. Сейчас в стационарном отделении районной больницы остаются восемь человек в состоянии средней тяжести.

Как сообщал «Ракурс», в июле в Ивано-Франковской области с пищевым отравлением были госпитализированы девять детей, отдыхавших в одном из отелей в городе Яремче.

Источник: Ракурс


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