На Львовщине отравились 10 человек. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n125233-na-lvovschine-otravilis-10-chelovek.html

Ракурс

Пищевое отравление получили 10 человек, которые употребляли пищу на поминальном обеде в селе Шумяч Турковского района на Львовщине.

Loading...

Оно попали в районную больницу с симптомами энтероколита: повышением температуры тела, нарушением функций кишечника, болями в животе, а также общей слабостью. Об этом сегодня в Facebook сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Как выяснили специалисты областного центра экстренной медицинской помощи, все пострадавшие в воскресенье, 4 августа, употребляли блюда домашнего приготовления во время поминального обеда. Всего за медицинской помощью обратилось 10 человек, из них девять были госпитализированы, а один пострадавший решил лечиться амбулаторно.

Накануне вечером еще один пациент был выписан по требованию. Сейчас в стационарном отделении районной больницы остаются восемь человек в состоянии средней тяжести.

Как сообщал «Ракурс», в июле в Ивано-Франковской области с пищевым отравлением были госпитализированы девять детей, отдыхавших в одном из отелей в городе Яремче.