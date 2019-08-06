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Сезару Сайоку дали 20 лет тюрьмы. Фото: GMK Center

«Почтового террориста» в США приговорили к 20 годам заключения

6 авг 2019, 11:50
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Суд в Нью-Йорке приговорил к 20 годам заключения Сезара Сайока, который в прошлом году отправлял по почте посылки с бомбами представителям Демократической партии США и критикам президента Дональда Трампа.

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В общем Сайок в 2018 году отправил 13 лицам 16 бомб. Пакеты с взрывными устройствами поступили на адреса известных политиков, бизнесменов и актеров. Приговор террористу приняли 5 августа, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNBS.

Осужденный уже признал свою вину и заявил, что его действия были вызваны болезнью.

Мне очень жаль за то, что я сделал. Больше всего на свете я хочу вернуть время назад и отменить свои поступки… Я чувствую боль и страдания людей, которым угрожал, — заявил Сайок.

Напомним, весной 2019 года 57-летний американец Сезар Сайок, который является сторонником действующего главы США Дональда Трампа, признался в рассылке бомб критикам главы государства. Злоумышленника обвинили в транспортировке взрывоопасных веществ, рассылке взрывчатки, угрозах экс-президенту США и другим высокопоставленным американским политикам, а также угрозах системам связи.

Американца задержали в октябре 2018 года во Флориде в рамках масштабной спецоперации. Правоохранители подозревали его в отправке бомб бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, экс-вице-президенту Джо Байдену, Хиллари Клинтон, Роберту де Ниро и телекомпании CNN.


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