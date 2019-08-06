СБУ направила экспертам заявления Медведчука и Бойко. Фото: Дмитрий Астахов

https://racurs.ua/n125231-specialisty-provedut-lingvisticheskuu-ekspertizu-teksta-vystupleniy-medvedchuka-i-boyko-v-rossii.html

Ракурс

Эксперты проведут судебную лингвистическую экспертизу текста выступлений лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» во время поездки в Россию накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.

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Соответствующую экспертизу назначил Шевченковский районный суд Киева после того, как в суд поступили ходатайства следователя Службы безопасности Украины. Спецслужба заинтересовалась поездками политиков Виктора Медведчука, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Тараса Козака в Россию 10 и 18 июля 2019 года. Об этом сообщил «Главком» со ссылкой на определение суда от 2 августа.

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста Украины выяснят, содержатся ли в текстах выступлений Медведчука, Бойко, Рабиновича и Козака публичные призывы к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Напомним, из-за визитов народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Россию Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по факту совершения действий, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, первый визит в Россию Медведчук и Бойко совершили 22 марта. Тогда они встретились с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве для обсуждения экономических вопросов. Также политики посещали Санкт-Петербург 10 и 18 июля. Во время последнего визита Медведчук провел пресс-конференцию после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.