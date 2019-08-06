Авиакомпания Коломойского будет перевозить украинских чиновников. Фото: Footboom.com

https://racurs.ua/n125230-aviakompaniya-kolomoyskogo-budet-perevozit-ukrainskih-chinovnikov.html

Ракурс

Авиакомпания «Роза ветров» (WINDROSE airlines), владельцем которой является группа «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского, выиграла тендер по выполнению литерных рейсов (перевозки высших должностных лиц государства).

Loading...

В тендере по оказанию услуг нерегулярных авиаперевозок, который 22 июля объявило государственное авиапредприятие «Украина», участвовала только «Роза ветров». Об этом свидетельствует информация в системе онлайн-закупок ProZorro.

Услуги компании стоят 35,1 млн грн. Договор между ГАП «Украина» и «Розой ветров» был подписан 2 августа. Он будет действовать до 31 декабря текущего года.

Литерные рейсы будут выполняться из международного аэропорта «Борисполь» пассажирскими самолетами Airbus 320 и Airbus 321.

Отметим, что литерными авиарейсами воздушного транспорта перевозят высших должностных лиц Украины, а также лидеров и глав правительств иностранных государств, прибывающих в нашу страну или пересекающих ее воздушное пространство.

Между тем напомним, что 12 июня Барышевский райсуд Киевской области приостановил лицензию украинского лоукостера SkyUp Airlines якобы из-за систематического невыполнения обязательств перед клиентами, задержек рейсов и отсутствия контроля за выполнением норм авиабезопасности. На тот момент истец, по иску которого было принято соответствующее решение суда, был неизвестен.

В SkyUp решение суда назвали абсурдным, обжаловали его и объяснили, что иск подал человек, который не был клиентом компании. Журналисты нашли истца, им оказалась жительница Барышевки Оксана Пасенко, которая подтвердила, что никогда не пользовалась услугами авиакомпании.