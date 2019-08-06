Авіакомпанія Коломойського перевозитиме українських високопосадовців. Фото: Footboom.com

https://racurs.ua/ua/n125230-aviakompaniya-kolomoyskogo-perevozytyme-ukrayinskyh-vysokoposadovciv.html

Ракурс

Авіакомпанія «Роза вітрів» (WINDROSE airlines), власником якої є група «Приват» українського олігарха Ігоря Коломойського, виграла тендер із виконання літерних рейсів (перевезення вищих посадових осіб держави).

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У тендері з надання послуг нерегулярних авіаційних перевезень, який 22 липня оголосило державне авіапідприємство «Україна», брала участь лише «Роза вітрів». Про це свідчить інформація в системі онлайн-закупівель ProZorro.

Послуги компанії коштують 35,1 млн грн. Договір між ДАП «Україна» та «Розою вітрів» було укладено 2 серпня. Він діятиме до 31 грудня поточного року.

Літерні рейси виконуватимуться з міжнародного аеропорту «Бориспіль» пасажирськими літаками Airbus 320 та Airbus 321.

Зазначимо, що літерними авіарейсами повітряного транспорту перевозять вищих посадових осіб України, а також лідерів і глав урядів інших держав, які прибувають до нашої країни чи перетинають її повітряний простір.

Між тим нагадаємо, що12 червня Баришівський райсуд Київської області призупинив ліцензію українського лоукостера SkyUp Airlines нібито через систематичне невиконання зобов’язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіабезпеки. На той момент позивач, за позовом якого було ухвалено відповідне рішення суду, був невідомий.

У SkyUp рішення суду назвали абсурдним, оскаржили його й пояснили, що позов подала людина, яка не була клієнтом компанії. Журналісти знайшли позивача, ним виявилася мешканка Баришівки Оксана Пасенко, яка підтвердила, що ніколи не користувалася послугами авіакомпанії.