Підписання меморандуму. Фото: посольство України в США

https://racurs.ua/ua/n125229-minoborony-ukrayiny-ta-pentagon-pidpysaly-memorandum-schodo-poshuku-polonenyh-ta-bezvisty-znyklyh.html

Ракурс

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Агентством з питань пошуку військовополонених і зниклих безвісти Пентагону підписали представники України та США.

Loading...

Цей документ — результат дворічної роботи українських дипломатів та американських партнерів у підготовці необхідної нормативно-правової бази, яка дозволяє пошук на території України і повернення в США зниклих під час Другої світової війни американських військовослужбовців. Про це 6 серпня повідомило посольство України в США у Facebook.

За інформацією посольства, українці ділитимуться досвідом з американською стороною про особливості пошуку військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур, які зникли безвісти або потрапили в полон на Донбасі під час бойових дій.

Нагадаємо, на обговорення в Палату представників Конгресу Сполучених Штатів Америки внесли законопроект про санкції проти Росії за захоплення в полон українських моряків. Пропонується запровадити санкції проти 24 високопоставлених представників Федеральної служби безпеки Росії.