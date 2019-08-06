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Підписання меморандуму. Фото: посольство України в США

Міноборони України та Пентагон підписали меморандум щодо пошуку полонених та безвісти зниклих (ФОТО)

6 сер 2019, 10:49
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Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Агентством з питань пошуку військовополонених і зниклих безвісти Пентагону підписали представники України та США.

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Цей документ — результат дворічної роботи українських дипломатів та американських партнерів у підготовці необхідної нормативно-правової бази, яка дозволяє пошук на території України і повернення в США зниклих під час Другої світової війни американських військовослужбовців. Про це 6 серпня повідомило посольство України в США у Facebook.

За інформацією посольства, українці ділитимуться досвідом з американською стороною про особливості пошуку військовослужбовців Збройних сил України та інших силових структур, які зникли безвісти або потрапили в полон на Донбасі під час бойових дій.

Підписання меморандуму. Фото: посольство України в США

Підписання меморандуму. Фото: посольство України в США

Нагадаємо, на обговорення в Палату представників Конгресу Сполучених Штатів Америки внесли законопроект про санкції проти Росії за захоплення в полон українських моряків. Пропонується запровадити санкції проти 24 високопоставлених представників Федеральної служби безпеки Росії.

Джерело: Ракурс


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