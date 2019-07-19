Нові санкції проти РФ розгляне Конгрес США. Фото: flickr.com

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Новий законопроект про санкції проти Росії за захоплення в полон українських моряків внесли на обговорення в Палату представників Конгресу Сполучених Штатів Америки.

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У документі пропонується запровадити санкції проти 24 високопоставлених представників Федеральної служби безпеки Росії. Проект закону покликаний допомогти вирішити питання зі звільнення 24 моряків українських Військово-морських сил ЗС України, яких захопили в полон у Керченській протоці восени 2018 року. Про це повідомляється на веб-сторінці конгресмена Марсі Кептур.

Автори документу стверджують, що суть «Акту про припинення агресивного втручання в свободу шляхом впровадження санкцій проти Росії» в тому, щоб покарати за кожного українського моряка одного представника ФСБ. Пропонується запровадити нові санкції та залишати їх у силі доти, доку РФ не звільнить полонених на Азові українців.

Цей законопроект посилає потужний сигнал українським морякам та їх сім’ям, що американський народ не забув свою героїчну боротьбу за захист демократичного шляху та суверенітету своєї країни. Ми закликаємо наших колег з Палати представників підтримати цей двопартійний законопроект і негайно звільнити українських моряків, — зазначають автори документу.

Нагадаємо, 18 липня Європейський парламент підтримав резолюцію щодо українських політичних в’язнів Кремля, які утримуються на території Росії. Європейські депутати вимагають від РФ безумовного і негайного виконання рішень Міжнародного трибуналу у Гамбурзі щодо звільнення 24 військовополонених моряків ВМС України та повернення трьох захоплених кораблів.