Новые санкции против РФ рассмотрит Конгресс США. Фото: flickr.com

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Новый законопроект о санкциях против России за захват в плен украинских моряков внесли на обсуждение в Палату представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки.

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В документе предлагается ввести санкции против 24 высокопоставленных представителей Федеральной службы безопасности России. Проект закона призван помочь решить вопрос по освобождению 24 украинских моряков Военно-морских сил ВС Украины, которых захватили в плен в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщается на веб-странице конгрессмена Марси Кептур.

Авторы документа утверждают, что суть «Акта о прекращении агрессивного вмешательства в свободу путем введения санкций против России» в том, чтобы наказать за каждого украинского моряка одного представителя ФСБ. Предлагается ввести новые санкции и оставлять их в силе до тех пор, дока РФ не освободит пленных на Азове украинцев.

Этот законопроект посылает мощный сигнал украинским морякам и их семьям, что американский народ не забыл свою героическую борьбу за защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Мы призываем наших коллег из Палаты представителей поддержать этот двухпартийный законопроект и немедленно освободить украинских моряков, — отмечают авторы документа.

Напомним, 18 июля Европейский парламент поддержал резолюцию по украинским политическим узникам Кремля, которые содержатся на территории России. Европейские депутаты требуют от РФ безусловного и немедленного исполнения решений Международного трибунала в Гамбурге по освобождению 24 военнопленных моряков ВМС Украины и возвращению трех захваченных кораблей.