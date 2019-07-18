Главные новости 18 июля: конфликт Парубия и Зеленского, договоренность о прекращении огня на Донбассе

С 21 июля на Донбассе должен установиться режим прекращения огня, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n124465-glavnye-novosti-18-iulya-konflikt-parubiya-i-zelenskogo-dogovorennost-o-prekraschenii-ognya.html

Ракурс

Новое перемирие на Донбассе, о введении которого с 21 июля договорились в Минске представители Трехсторонней контактной группы (ТКГ), отныне предусматривает ответственность сторон. По словам представителя Украины в ТКГ Романа Бессмертного, переговоры в Минске 17 июля были под угрозой срыва, а доверие между их участниками является минимальным.

Loading...

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Фейсбуке письмо к спикеру Андрею Парубию, в котором раскритиковал последнего за отказ собрать внеочередное заседание парламента. В своем ответе на это письмо Парубий заявил, что в кратчайшие сроки обеспечит проведение внеочередной сессии парламента, если Зеленский без ошибок оформит соответствующее представление. Спикер подчеркнул, что представление Зеленского от 17 июля не соответствовало действующему законодательству.

Европейский парламент сегодня поддержал резолюцию относительно украинских политических заключенных, удерживаемых на территории России. В частности, евродепутаты требуют безусловного и немедленного выполнения решений Международного трибунала в Гамбурге об увольнении 24 военнопленных моряков ВМС Украины и возвращении трех захваченных кораблей.

Зеленский предложил предоставлять гражданство Украины в качестве второго этническим Украинская из диаспоры. Министерству иностранных дел уже поручено разработать соответствующие механизмы.