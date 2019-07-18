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С 21 июля на Донбассе должен установиться режим прекращения огня, фото: «Википедия»

Главные новости 18 июля: конфликт Парубия и Зеленского, договоренность о прекращении огня на Донбассе

18 июл 2019, 22:58
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Новое перемирие на Донбассе, о введении которого с 21 июля договорились в Минске представители Трехсторонней контактной группы (ТКГ), отныне предусматривает ответственность сторон. По словам представителя Украины в ТКГ Романа Бессмертного, переговоры в Минске 17 июля были под угрозой срыва, а доверие между их участниками является минимальным.

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Фейсбуке письмо к спикеру Андрею Парубию, в котором раскритиковал последнего за отказ собрать внеочередное заседание парламента. В своем ответе на это письмо Парубий заявил, что в кратчайшие сроки обеспечит проведение внеочередной сессии парламента, если Зеленский без ошибок оформит соответствующее представление. Спикер подчеркнул, что представление Зеленского от 17 июля не соответствовало действующему законодательству.

Европейский парламент сегодня поддержал резолюцию относительно украинских политических заключенных, удерживаемых на территории России. В частности, евродепутаты требуют безусловного и немедленного выполнения решений Международного трибунала в Гамбурге об увольнении 24 военнопленных моряков ВМС Украины и возвращении трех захваченных кораблей.

Зеленский предложил предоставлять гражданство Украины в качестве второго этническим Украинская из диаспоры. Министерству иностранных дел уже поручено разработать соответствующие механизмы.

Источник: Ракурс


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Главные новости 18 июля: конфликт Парубия и Зеленского, договоренность о прекращении огня на Донбассе

Главными новостями дня стали: конфликт между главой Верховной Рады и президентом, новая договоренность о прекращении огня на Донбассе, резолюция Европарламента по поводу удерживаемых Россией украинских политзаключенных

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Парубий обещает провести внеочередную сессию Верховной Рады, если Зеленский правильно оформит документы

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обещает в кратчайшие сроки обеспечить проведение внеочередной сессии парламента, если президент без ошибок оформит соответствующее представление

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