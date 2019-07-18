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Красные водоросли, фото: Yandex

Водоросли «воруют» гены у бактерий, чтобы справиться с загрязнением окружающей среды — ученые

18 июл 2019, 22:40
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Десять видов красных водорослей украли около 1% своих генов от бактерий, чтобы справиться с токсичными металлами и чрезмерной соленостью воды в горячих источниках.

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Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале eLife.

Эти виды красных водорослей, известных как Cyanidiales, также украли много генов, которые позволяют им поглощать и обрабатывать различные источники углерода в среде, чтобы обеспечить дополнительные источники энергии, в дополнение к фотосинтезу.

Роль украденных генов у эукариотов, которые включают большинство живых существ, таких как водоросли, горяче обсуждалась, и многие считают, что это неважно и играет незначительную роли в их биологии, — отмечают исследователи. — Наши данные дают первые доказательства того, что это ложный нарратив и что адаптация к сложным условиям может быть непосредственно облегчена украденными генами.

Ученые отмечают, что дальнейшее исследование способов того, как водоросли воруют гены, может помочь в разработке средств лечения людей, основанных на редактировании генома.

Напомним, недавно ученые создали червей, нарушающих правила генетического наследования.


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