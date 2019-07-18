Червоні водорості, фото: Yandex

https://racurs.ua/ua/n124464-vodorosti-kradut-geny-v-bakteriy-schob-vporatysya-iz-zabrudnennyam-navkolyshnogo-seredovyscha.html

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Десять видів червоних водоростей вкрали близько 1% своїх генів від бактерій, щоб впоратися з токсичними металами і надмірною солоністю води в гарячих джерелах.

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Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі eLife.

Ці види червоних водоростей, відомі як Cyanidiales, також вкрали багато генів, які дозволяють їм поглинати і обробляти різні джерела вуглецю в середовищі, щоб забезпечити додаткові джерела енергії, на додаток до фотосинтезу.

Роль вкрадених генів у еукаріотів, які включають більшість живих істот, таких як водорості, гаряче обговорювалася, і багато хто вважає, що це неважливо і відіграє незначну роль в їхній біології, — зазначають дослідники. — Наші дані дають перші докази того, що це помилковий наратив і що адаптація до складних умов може бути безпосередньо полегшена вкраденими генами.

Учені наголошують, що подальше дослідження способів того, як водорості крадуть гени, може допомогти в розробці засобів лікування людей, котрі базуються на редагуванні геному.

Нагадаємо, нещодавно вчені створили хробаків, які порушують правила генетичного успадкування.