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Червоні водорості, фото: Yandex

Водорості «крадуть» гени в бактерій, щоб впоратися із забрудненням навколишнього середовища — учені

18 лип 2019, 22:40
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Десять видів червоних водоростей вкрали близько 1% своїх генів від бактерій, щоб впоратися з токсичними металами і надмірною солоністю води в гарячих джерелах.

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Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі eLife.

Ці види червоних водоростей, відомі як Cyanidiales, також вкрали багато генів, які дозволяють їм поглинати і обробляти різні джерела вуглецю в середовищі, щоб забезпечити додаткові джерела енергії, на додаток до фотосинтезу.

Роль вкрадених генів у еукаріотів, які включають більшість живих істот, таких як водорості, гаряче обговорювалася, і багато хто вважає, що це неважливо і відіграє незначну роль в їхній біології, — зазначають дослідники. — Наші дані дають перші докази того, що це помилковий наратив і що адаптація до складних умов може бути безпосередньо полегшена вкраденими генами.

Учені наголошують, що подальше дослідження способів того, як водорості крадуть гени, може допомогти в розробці засобів лікування людей, котрі базуються на редагуванні геному.

Нагадаємо, нещодавно вчені створили хробаків, які порушують правила генетичного успадкування.


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