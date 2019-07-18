Головні новини 18 липня: конфлікт Парубія та Зеленського, домовленість про припинення вогню на Донбасі

З 21 липня на Донбасі має встановитися режим припинення вогню, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n124465-golovni-novyny-18-lypnya-foto-konflikt-parubiya-ta-zelenskogo-domovlenist-pro-prypynennya-vognu.html

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Нове перемир’я на Донбасі, про запровадження якого з 21 липня домовилися в Мінську представники Тристоронньої контактної групи (ТКГ), відтепер передбачає відповідальність сторін. За словами представника України в ТКГ Романа Безмертного, переговори в Мінську 17 липня були під загрозою зриву, а довіра між їхніми учасниками є мінімальною.

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Сьогодні президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму Фейсбуці лист до спікера Андрія Парубія, у котрому розкритикував останнього за відмову зібрати позачергове засідання парламенту. У своїй відповіді на цей лист Парубій заявив, що у найкоротші терміни забезпечить проведення позачергової сесії парламенту, якщо Зеленський без помилок оформить відповідне подання. Спікер наголосив, що подання Зеленського від 17 липня не відповідало чинному законодавству.

Європейський парламент сьогодні підтримав резолюцію щодо українських політичних в’язнів, які утримуються на території Росії. Зокрема, євродепутати вимагають безумовного і негайного виконання рішень Міжнародного трибуналу в Гамбурзі щодо звільнення 24 військовополонених моряків ВМС України та повернення трьох захоплених кораблів.

Зеленський запропонував надавати громадянство України як друге етнічним українцям із діаспори. Міністерству закордонних справ вже доручено розробити відповідні механізми.