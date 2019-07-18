Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
З 21 липня на Донбасі має встановитися режим припинення вогню, фото: «Вікіпедія»

Головні новини 18 липня: конфлікт Парубія та Зеленського, домовленість про припинення вогню на Донбасі

18 лип 2019, 22:58
999

Нове перемир’я на Донбасі, про запровадження якого з 21 липня домовилися в Мінську представники Тристоронньої контактної групи (ТКГ), відтепер передбачає відповідальність сторін. За словами представника України в ТКГ Романа Безмертного, переговори в Мінську 17 липня були під загрозою зриву, а довіра між їхніми учасниками є мінімальною.

Loading...

Сьогодні президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму Фейсбуці лист до спікера Андрія Парубія, у котрому розкритикував останнього за відмову зібрати позачергове засідання парламенту. У своїй відповіді на цей лист Парубій заявив, що у найкоротші терміни забезпечить проведення позачергової сесії парламенту, якщо Зеленський без помилок оформить відповідне подання. Спікер наголосив, що подання Зеленського від 17 липня не відповідало чинному законодавству.

Європейський парламент сьогодні підтримав резолюцію щодо українських політичних в’язнів, які утримуються на території Росії. Зокрема, євродепутати вимагають безумовного і негайного виконання рішень Міжнародного трибуналу в Гамбурзі щодо звільнення 24 військовополонених моряків ВМС України та повернення трьох захоплених кораблів.

Зеленський запропонував надавати громадянство України як друге етнічним українцям із діаспори. Міністерству закордонних справ вже доручено розробити відповідні механізми.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини 18 липня: конфлікт Парубія та Зеленського, домовленість про припинення вогню на Донбасі

Головними новинами дня стали: конфлікт між головою Верховної Ради та президентом щодо позачергової сесії парламенту, нова домовленість про припинення вогню на Донбасі, резолюція Європарламенту щодо утримуваних Росією українських політв’язнів

Новини України
22:58   18 лип

Парубій обіцяє провести позачергову сесію Верховної Ради, якщо Зеленський правильно оформить документи

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій обіцяє в найкоротші терміни забезпечити проведення позачергової сесії парламенту, якщо президент без помилок оформить відповідне подання

Новини України
20:10   18 лип

Економіка розвиватиметься швидше: НБУ назвав локомотиви та ризики зростання

Економіка України буде демонструвати стійкі темпи зростання впродовж наступних трьох років. У 2019−2021 роках темпи росту складуть 3−4%. Таким є прогноз Національного банку України

Новини України
15:33   18 лип
Новини партнерів
Загрузка...