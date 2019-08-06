У Києві шахраї виманювали гроші в онкохворих. Фото: Abzac.in.ua

https://racurs.ua/ua/n125227-sbu.html

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Шахрайську схему, жертвами якої ставали люди з онкологічними захворюваннями, викрито в Києві.

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Група зловмисників пропонувала громадянам надання грошових позик через інтернет. Аби охочі отримали «кредит», учасники угруповання вимагали перерахувати на їхні банківські рахунки оплату за «посередницькі послуги», після чого реальні грошові позики не надавалися. Про це 6 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За даними СБУ, в разі відмови клієнтів від таких послуг учасники угруповання погрожували потерпілим відмовою в наданні «кредиту» та внесенням їх до списку ненадійних позичальників.

Жертвами таких шахрайських дій ставали переважно важкохворі люди, у тому числі й з онкологічними захворюваннями, які потребували багатовартісного лікування.

Згідно з попередніми даними, учасники угруповання одержували від своєї шахрайської діяльності майже півмільйона гривень щомісяця.

Наразі стосовно двох організаторів злочинного угруповання відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), що карається позбавленням волі на термін до восьми років. Їх затримано й оголошено про підозру. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності їхніх спільників.