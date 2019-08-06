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КНДР провела пуск балістичних ракет. Фото: NewsOne

Північна Корея провела пуск балістичних ракет — ЗМІ

6 сер 2019, 10:21
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Ракетний запуск провела Північна Корея зі східного узбережжя провінції Південна Хванхе.

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Пуск двох невпізнаних снарядів відбувся у вівторок, 6 серпня. Армія Південної Кореї перебуває в бойовій готовності, у Сеулі стежать за ситуацією на півострові. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, передає ТАСС.

Південнокорейське інформаційне агентство вважає, що Пхеньян запускав балістичні ракети малої дальності. Водночас японське видання Kyodo уточнило, що дальність польоту склала близько 450 км. Максимальна висота польоту склала близько 37 км.

У Токіо заявили, що запущені КНДР снаряди «не досягли території Японії або ексклюзивної економічної зони». Прямої загрози безпеці країни наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Північна Корея тестувала ракетні системи залпового вогню. Запуск відбувався з району з району Кальмі, розташованого неподалік північно-східного порту Вонсан. Особисто лідер КНДР Кім Чен Ин керував випробуванням нещодавно розробленої великокаліберної ракетної системи. ЗМІ вважають, що столиця Південної Кореї Сеул перебуває в межах досяжності цієї зброї.


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