КНДР провела пуск баллистических ракет. Фото: NewsOne

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Ракурс

Ракетный запуск провела Северная Корея с восточного побережья провинции Южная Хванхэ.

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Пуск двух неопознанных снарядов произошел во вторник, 6 августа. Армия Южной Кореи находится в боевой готовности, в Сеуле следят за ситуацией на полуострове. Об этом сообщило новостное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает ТАСС.

Южнокорейское информационное агентство считает, что Пхеньян запускал баллистические ракеты малой дальности. В то же время японское издание Kyodo уточнило, что дальность полета составила около 450 км. Максимальная высота полета составила около 37 км.

В Токио заявили, что запущенные КНДР снаряды «не достигли территории Японии или эксклюзивной экономической зоны». Прямой угрозы безопасности страны пока нет.

Напомним, в ночь на 1 августа Северная Корея тестировала ракетные системы залпового огня. Запуск проходил из района из района Кальми, расположенного неподалеку Северо-Восточного порта Вонсан. Лично лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытанием недавно разработанной крупнокалиберной ракетной системы. СМИ считают, что столица Южной Кореи Сеул находится в пределах досягаемости этого оружия.