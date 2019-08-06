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В Киеве мошенники выманивали деньги у онкобольных. Фото: Abzac.in.ua

В Киеве мошенники выманивали деньги у онкобольных — ежемесячно по полмиллиона (ФОТО)

6 авг 2019, 10:38
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Мошенническую схему, жертвами которой становились люди с онкологическими заболеваниями, разоблачили в Киеве.

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Группа злоумышленников предлагала гражданам предоставление денежных займов через интернет. Чтобы желающие получили «кредит», участники группировки требовали перечислить на их банковские счета оплату за «посреднические услуги», после чего реальные денежные займы не предоставлялись. Об этом 6 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, в случае отказа клиентов от таких услуг участники группировки угрожали потерпевшим отказом в предоставлении «кредита» и внесением их в список ненадежных заемщиков.

Жертвами таких мошеннических действий становились преимущественно тяжелобольные люди, в том числе и с онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении.

Согласно предварительным данным, участники группировки получали от своей мошеннической деятельности почти полмиллиона гривен ежемесячно.

В отношении двух организаторов преступной группировки открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Они задержаны, им объявили о подозрении. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности их сообщников.

Источник: Ракурс


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