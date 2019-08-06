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Подписание меморандума. Фото: посольство Украины в США

Минобороны Украины и Пентагон подписали меморандум по поиску пленных и без вести пропавших (ФОТО)

6 авг 2019, 10:49
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Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Агентством по поиску военнопленных и пропавших без вести Пентагона подписали представители Украины и США.

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Этот документ — результат двухлетней работы украинских дипломатов и американских партнеров в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращение в США пропавших во время Второй мировой войны американских военнослужащих. Об этом 6 августа сообщило посольство Украины в США в Facebook.

По информации посольства, украинцы будут делиться опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур, которые пропали без вести или попали в плен на Донбассе во время боевых действий.

Подписание меморандума. Фото: посольство Украины в США

Подписание меморандума. Фото: посольство Украины в США

Напомним, на обсуждение в Палату представителей Конгресса США внесли законопроект о санкциях против России за захват в плен украинских моряков. Предлагается ввести санкции против 24 высокопоставленных представителей Федеральной службы безопасности России.

Источник: Ракурс


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