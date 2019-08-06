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СБУ направила експертам заяви Медведчука та Бойка. Фото: Дмитро Астахов

СБУ направила на лінгвістичну експертизу виступи Медведчука та Бойка у Росії

6 сер 2019, 11:20
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Експерти проведуть судову лінгвістичну експертизу тексту виступів лідерів «Опозиційної платформи — За життя» під час поїздки до Росії напередодні позачергових виборів до Верховної Ради.

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Відповідну експертизу призначив Шевченківський районний суд Києва після того, як до суду надійшли клопотання слідчого Служби безпеки України. Спецслужба зацікавилася поїздками політиків Віктора Медведчука, Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Тараса Козака до Росії 10 і 18 липня 2019 року. Про це повідомив «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 2 серпня.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту України з’ясують, чи містяться у текстах виступів Медведчука, Бойка, Рабіновича та Козака публічні заклики до вчинення умисних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Нагадаємо, через візити народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Росії Служба безпеки України здійснює досудове розслідування за фактом скоєння дій, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) Кримінального кодексу України.

Як відомо, перший візит до Росії Медведчук та Бойко здійснили 22 березня. Тоді вони зустрілися з російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим та керівником «Газпрому» Олексієм Міллером у Москві для обговорення економічних питань. Також політики відвідували Санкт-Петербург 10 та 18 липня. Під час останнього візиту Медведчук провів прес-конференцію у Санкт-Петербурзі після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.


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999

СБУ направила на лінгвістичну експертизу виступи Медведчука та Бойка у Росії

Служба безпеки України відправила на експертизу виступи лідерів «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, Юрія Бойка та Вадима Рабіновіча, які здійснили вояж до РФ

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