Сезару Сайоку дали 20 років тюрми. Фото: GMK Center

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Ракурс

Суд у Нью-Йорку засудив до 20 років ув’язнення Сезара Сайока, який у минулому році відправляв поштою посилки з бомбами представникам Демократичної партії США та критикам президента Дональда Трампа.

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Загалом Сайок у 2018 році відправив 13 особам 16 бомб. Пакунки з вибуховими пристроями надійшли на адреси відомих політиків, бізнесменів та акторів. Вирок терористові ухвалили 5 серпня, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на CNBS.

Засуджений вже визнав свою провину та зізнався, що його дії були спричинені хворобою.

Мені дуже шкода за те, що я зробив. Понад усе на світі я хочу повернути час назад і скасувати свої вчинки… Я відчуваю біль і страждання людей, яким погрожував, — заявив Сайок.

Нагадаємо, навесні 2019 року 57-річний американець Сезар Сайок, який є прихильником чинного глави США Дональда Трампа, зізнався в розсилці бомб критикам глави держави. Зловмисника звинуватили у транспортуванні вибухонебезпечних речовин, розсиланні вибухівки, погрозах екс-президенту США та іншим високопоставленим американським політикам, а також погрозах системам зв’язку.

Американця затримали в жовтні 2018 року у Флориді в рамках масштабної спецоперації. Правоохоронці підозрювали його у відправці бомб колишньому американському лідеру Бараку Обамі, екс-віце-президенту Джо Байдену, Хілларі Клінтон, Роберту де Ніро та телекомпанії CNN.