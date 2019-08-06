На Львівщині отруїлися 10 осіб. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n125233-na-lvivschyni-otruyilysya-10-osib.html

Ракурс

Харчове отруєння дістали 10 осіб, які вживали їжу на поминальному обіді в селі Шум’яч Турківського району на Львівщині.

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Воно потрапили до районної лікарні з симптомами ентероколіту: підвищенням температури тіла, порушенням функцій кишечника, болями у животі, а також загальною слабкістю. Про це сьогодні у Facebook повідомляє департамент із питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Як з’ясували фахівці обласного центру екстреної медичної допомоги, усі потерпілі в неділю, 4 серпня, вживали страви домашнього приготування під час поминального обіду. Всього по медичну допомогу звернулось 10 осіб, із них дев’ятеро було госпіталізовано, а один постраждалий вирішив лікуватися амбулаторно.

Напередодні ввечері ще одного пацієнта було виписано на вимогу. Наразі в стаціонарному відділенні районної лікарні залишаються восьмеро осіб у стані середньої важкості.

Як повідомляв «Ракурс», у липні в Івано-Франківській області з харчовим отруєнням госпіталізували дев’ятьох дітей, які відпочивали в одному з готелів у місті Яремче.