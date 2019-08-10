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Смертельное ДТП произошло в Сумской области. Фото: NewsOne

На Сумщине в кровавом ДТП погибли три человека, есть пострадавшие (ФОТО)

10 авг 2019, 13:21
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Смертельное ДТП произошло в Сумской области на трассе возле села Старого.

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Столкнулись Mercedes Vito (Мерседес Вито) и «ЗАЗ Ланос». На месте аварии погибли три человека, еще два человека получили травмы. Погибли водитель и пассажиры легкового авто: мужчина 1971 года рождения, мужчина 1940 года рождения, женщина 1946 года рождения. Все они были жителями Ахтырки. Об этом сообщает «Данкор».

Управлял «Мерседесом» водитель 1983 года рождения. Водителя и пассажира госпитализировали с многочисленными травмами.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц). Причина и обстоятельства ДТП пока неизвестны.

ДТП на Сумщине. Фото: Данкор

Напомним, 9 августа вблизи Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Вследствие ДТП травмировались 24 человека, 12 пассажиров были госпитализированы.

Источник: Ракурс


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