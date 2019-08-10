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Торнадо в Люксембурге. Фото: Википедия
Мощный торнадо в Люксембурге разрушил более 100 домов, 19 человек ранены (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n125398-moschnyy-tornado-v-luksemburge-razrushil-bolee-100-domov-19-chelovek-raneny-foto-video.htmlРакурс
Торнадо пронесся Люксембургом в пятницу, 9 августа. Непогода ожидается стране и сегодня.
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Более 100 домов повреждены в результате стихии в муниципалитетах Башараж и Петанж и районах, которые расположены на границе с Францией и Бельгией. Торнадо срывал крыши с домов, вырывал деревья с корнями, уничтожал автомобили и дорожные знаки. Смерч двигался со скоростью 128 км/ч. Об этом сообщило информационное агентство RTL.lu.
Сначала власти сообщили о 14 пострадавших. Одна уже 10 августа число раненых возросло до 19 человек. Глава правительства Люксембурга Ксавье Батэль пообещал, что государство поможет пострадавшим.
Люксембургские синоптики прогнозируют в субботу, 10 августа, сильные ветры. Спасатели просят местных жителей не оставаться в районах, которые сильно пострадали от торнадо.
Напомним, в июне гигантский двойной смерч напугал туристов в Таиланде. Он возник на пляже в провинции Краби, за явлением наблюдали сотни человек.
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