Торнадо в Люксембурге. Фото: Википедия

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Ракурс

Торнадо пронесся Люксембургом в пятницу, 9 августа. Непогода ожидается стране и сегодня.

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Более 100 домов повреждены в результате стихии в муниципалитетах Башараж и Петанж и районах, которые расположены на границе с Францией и Бельгией. Торнадо срывал крыши с домов, вырывал деревья с корнями, уничтожал автомобили и дорожные знаки. Смерч двигался со скоростью 128 км/ч. Об этом сообщило информационное агентство RTL.lu.

Сначала власти сообщили о 14 пострадавших. Одна уже 10 августа число раненых возросло до 19 человек. Глава правительства Люксембурга Ксавье Батэль пообещал, что государство поможет пострадавшим.

Люксембургские синоптики прогнозируют в субботу, 10 августа, сильные ветры. Спасатели просят местных жителей не оставаться в районах, которые сильно пострадали от торнадо.

Напомним, в июне гигантский двойной смерч напугал туристов в Таиланде. Он возник на пляже в провинции Краби, за явлением наблюдали сотни человек.