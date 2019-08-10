Торнадо в Люксембурзі. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n125398-potujnyy-tornado-v-luksemburzi-zruynuvav-ponad-100-budynkiv-19-osib-poraneni-foto-video.html

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Торнадо пронісся Люксембургом у п’ятницю, 9 серпня. Негода очікується країні й сьогодні.

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Понад 100 будинків пошкоджені внаслідок стихії в муніципалітетах Башараж і Петанж та районах, які розташовані на кордоні з Францією і Бельгією. Торнадо зривав дахи з будинків, виривав дерева з корінням, нищив автомобілі та дорожні знаки. Смерч рухався зі швидкістю 128 км/год. Про це повідомило інформаційне агентство RTL.lu.

Спочатку влада повідомила про 14 постраждалих. Одна вже 10 серпня число поранених зросло до 19 осіб. Глава уряду Люксембургу Ксавьє Батель пообіцяв, що держава допоможе постраждалим.

Люксембурзькі синоптики прогнозують у суботу, 10 серпня, сильні вітри. Рятувальники просять місцевих жителів не залишатися у районах, які сильно постраждали від торнадо.

Нагадаємо, у червні гігантський подвійний смерч налякав туристів у Таїланді. Він виник на пляжі в провінції Крабі, за явищем спостерігали сотні осіб.