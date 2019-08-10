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Філію радіо «Ехо Москви» в Україні відкрити не дозволять. Фото: ClassPic.RU

Філію радіо «Ехо Москви» в Україні відкрити не дозволять

10 сер 2019, 12:33
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В Україні відкрити філію російської радіостанції «Ехо Москви» не дозволить Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

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Раніше головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов заявив, що філія російської радіостанції може з’явитися і в Україні. У відповідь на це Член Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський висловив сумніви, що таке може статися. Про це Костинський написав на своїй сторінці в Facebook.

У своєму повідомленні він зазначив, що навіть не знає, куди пану Венедіктову потрібно звернутися, щоб отримати право на створення філії «Ехо Москви». Також Костинський додав, що двері Нацради з телерадіомовлення для редактора і його «любих друзів» закриті.

Про намір відкрити бюро російського радіо на українській території Венедиктов заявив під час свого інтерв’ю 9 серпня. За даними головного редактора, до нього повинна була увійти не тільки сама радіостанція, але також сайт і сторінки у соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше на TouTube невідомими хакерами був зламаний і знищений канал радіостанції «Ехо Москви». На час хакерської атаки аккаунт налічував близько 200 тис. підписників.

Джерело: Ракурс


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