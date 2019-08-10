Филиал радио «Эхо Москвы» в Украине открыть не разрешат. Фото: ClassPic.RU

https://racurs.ua/n125397-filial-radio-eho-moskvy-v-ukraine-otkryt-ne-razreshat.html

Ракурс

В Украине открыть филиал российской радиостанции «Эхо Москвы» не позволит Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

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Ранее главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что филиал российской радиостанции может появиться и в Украине. В ответ на это Член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский выразил сомнения, что такое может произойти. Об этом Костинский написал на своей странице в Facebook.

В своем сообщении он отметил, что даже не знает, куда господину Венедиктову нужно обратиться, чтобы получить право на создание филиала «Эхо Москвы». Также Костинский добавил, что двери Нацсовета по телерадиовещанию для главреда и его «дорогих друзей» закрыты.

О намерении открыть бюро российского радио на украинской территории Венедиктов заявил во время своего интервью 9 августа. По данным главреда, в него должна была войти не только сама радиостанция, но также сайт и страницы в социальных сетях.

Напомним, что ранее на TouTube неизвестными хакерами был взломан и удален канал радиостанции «Эхо Москвы». На время хакерской атаки аккаунт насчитывал около 200 тыс. подписчиков.