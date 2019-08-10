Северная Корея продолжает запускать ракеты в Японское море. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/n125396-severnaya-koreya-prodoljaet-zapuskat-rakety-v-yaponskoe-more.html

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Северная Корея (КНДР) вновь запустила две ракеты в Японское море. Их запуск произошел вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о получении им письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына, содержание которого он описал как очень положительное.

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Как сообщил офис президента Южной Кореи, в субботу, 10 августа, были запущены две баллистические ракеты неподалеку от города Хамхын на восточном побережье КНДР. По данным Сеула, данные испытания проводятся Северной Кореей уже пятый раз, начиная с 25 июля. Об этом информирует DW.

По заявлению южнокорейского Комитета начальников штабов, баллистические ракеты упали в Японское море после того, как пролетели около 400 км на высоте до 48 км.

Сеул связывает запуски ракет, в последнее время неоднократно проводимые Пхеньяном, со совместными военными учениями Южной Кореи и США, которые проходят в данный момент.

Напомним, что предыдущий запуск баллистических ракет был проведен Северной Кореей во вторник, 6 августа. Пуск двух неопознанных снарядов произошел с восточного побережья провинции Южная Хванхэ.