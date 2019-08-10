Північна Корея продовжує запускати ракети у Японське море. Фото:

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Північна Корея (КНДР) знову запустила дві ракети в Японське море. Їх запуск відбувся незабаром після заяви президента США Дональда Трампа про отримання ним листа від північнокорейського лідера Кім Чен Ина, зміст якого він описав як дуже позитивний.

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Як повідомив офіс президента Південної Кореї, у суботу, 10 серпня, було запущено дві балістичні ракети неподалік від міста Хамхін на східному узбережжі КНДР. За даними Сеула, дані випробування проводяться Північною Кореєю вже вп’яте, починаючи з 25 липня. Про це інформує DW.

За заявою південнокорейського Комітету начальників штабів, балістичні ракети впали в Японське море після того, як пролетіли близько 400 км на висоті до 48 км.

Сеул пов’язує запуски ракет, останнім часом неодноразово проведені Пхеньяном, зі спільними військовими навчаннями Південної Кореї і США, які проходять на даний момент.

Нагадаємо, що попередній запуск балістичних ракет був проведений Північною Кореєю у вівторок, 6 серпня. Пуск двох невпізнаних снарядів стався зі східного узбережжя провінції Південна Хванхе.