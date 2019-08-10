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У США пов'язують вибух на полігоні в Росії з випробуваннями нової ракети. Фото: "Федеральне агентство новин"

У США пов’язують вибух на полігоні в Росії з випробуваннями нової ракети

10 сер 2019, 11:25
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У США вважають, що вибух на військовому об'єкті в Архангельську, який стався на цьому тижні, може бути пов’язаний з випробуваннями нової ракети.

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За даними американських експертів в області ядерних технологій, причиною викиду радіації на півночі Росії стали випробування крилатої ракети з ядерними двигунами. Про них президент РФ повідомляв ще у 2018 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані агентства Reuters.

Вибух реактивного двигуна рідинної ракети відбувся у цей четвер, про що повідомило Міністерство оборони Росії. Як запевняла російська влада, у результаті даного вибуху небезпечні речовини в атмосферу не були виділені.

Проте, за повідомленням прес-секретаря муніципалітету Северодвінську, у місті в четвер вранці був зафіксований короткостроковий сплеск фонової радіації. Даний населений пункт розташований поблизу випробувального полігону із населенням близько 185 тис. осіб. Як стверджують експерти, якби вибухнуло дійсно рідке ракетне паливо, то випромінювань би не виникло.

Як повідомив старший науковий співробітник Федерації американських вчених Анкіт Панда, відомо про роботу російської сторони над ядерним двигуном для крилатої ракети, яку самі росіяни називають «Буревісник 9М730». Американська сторона продовжує стежити за подіями на російській Крайній Півночі.

Нагадаємо, що вибух і пожежа на військовому об'єкті в Архангельській області стався 8 серпня. Внаслідок інциденту двоє людей загинули. Також кілька людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.


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