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В США связывают взрыв на полигоне в России с испытаниями новой ракеты. Фото: "Федеральное агентство новостей"

В США связывают взрыв на полигоне в России с испытаниями новой ракеты

10 авг 2019, 11:25
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В США считают, что взрыв на военном объекте в Архангельске, который произошел на этой неделе, может быть связан с испытаниями новой ракеты.

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По данным американских экспертов в области ядерных технологий, причиной выброса радиации на севере России стали испытания крылатой ракеты с ядерными двигателями. О них президент РФ сообщал еще в 2018 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные агентства Reuters.

Взрыв реактивного двигателя жидкостной ракеты произошел в этот четверг, о чем сообщило Министерство обороны России. Как уверяли российские власти, в результате данного взрыва опасные вещества в атмосферу не были выделены.

Тем не менее, по сообщению пресс-секретаря муниципалитета Северодвинска, в городе в четверг утром был зафиксирован краткосрочный всплеск фоновой радиации. Данный населенный пункт расположен вблизи испытательного полигона с населением около 185 тыс. человек. Как утверждают эксперты, если бы взорвалось действительно жидкое ракетное топливо, то излучений бы не возникло.

Как сообщил старший научный сотрудник Федерации американских ученых Анкит Панда, известно о работе российской стороны над ядерным двигателем для крылатой ракеты, которую сами россияне называют «Буревестник 9М730». Американская сторона продолжает следить за событиями на российском Крайнем Севере.

Напомним, что взрыв и пожар на военном объекте в Архангельской области произошел 8 августа. Вследствие инцидента два человека погибли. Также несколько человек получили ранения различной степени тяжести.


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