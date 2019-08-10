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Смертельна ДТП сталася у Сумській області. Фото: NewsOne

На Сумщині в кривавій ДТП загинули троє осіб, є постраждалі (ФОТО)

10 сер 2019, 13:21
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Смертельна ДТП сталася у Сумській області на трасі біля села Старого.

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Зіткнулися Mercedes Vito (Мерседес Віто) та «ЗАЗ Ланос». На місці аварії загинули троє осіб, ще двоє дістали травми. Загинули водій та пасажири легкового авто: чоловік 1971 року народження, чоловік 1940 року народження, жінка 1946 року народження. Всі вони були жителями Охтирки. Про це повідомляє «Данкор».

Кермував «Мерседесом» водій 1983 року народження. Водія та пасажира госпіталізували з численними травмами.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб). Причина та обставини ДТП наразі невідомі.

ДТП на Сумщині. Фото: Данкор

Нагадаємо, 9 серпня поблизу Житомира сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса. Унаслідок ДТП травмувалися 24 особи, 12 пасажирів були госпіталізовані.

Джерело: Ракурс


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